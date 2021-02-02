В Кремле посчитали оправданными действия силовиков на несанкционированных акциях

Фото: Максим Платонов

Действия представителей правоохранительных органов во время несанкционированных акций в России оправданы, поскольку происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Граждане могут подать жалобы, если считают действия силовиков неправомерными. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Истории возможных неправомерных действии силовиков на митингах — единицы. Каждая из них заслуживает отдельного внимания. Рассмотрением таких случаев могут заниматься советы МВД и Росгвардии, передает ТАСС слова представителей Кремля.

Фото: Максим Платонов

31 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. МВД насчитало 2 тысячи участников митинга в Москве, в Татарстане — более 600.

Вчера Песков заявил о недопустимости насилия по отношению к силовикам на подобных акциях: «Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым».



Татьяна Леухина