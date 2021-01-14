Итоги дня: снегопад и 10-балльные пробки в Казани, послабления для привитых от COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 14 января.
- Сегодня в Казани и Татарстане в целом наблюдаются сильные метель и снегопад. Так, из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий ввели ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта. В Казани на улице Баумана упала новогодняя инсталляция. Также в столице Татарстана пробки на дорогах достигли 10 баллов.
- В Минздраве России допускают, что привившиеся от коронавируса граждане смогут рассчитывать на некоторые послабления «антиковидного» режима. Для этого потребуется получить сертификат о вакцинации.
- Жителям Набережных Челнов за декабрь 2020 года начислили за отопление на 135 млн рублей больше, чем в ноябре. Как заявил замглавы исполкома Илья Зуев, «это связано только с температурой окружающего воздуха и больше ни с чем».
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума сообщил, что в России наступает переломный момент кризиса, который связан с коронавирусом. По его словам, в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации.
- В Казани хотят создать искусственный земельный участок на воде в районе ул. Сибгата Хакима. В связи с этим пройдут общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия объекта на окружающую среду. Заявление о проведении обсуждений подало ООО «Эко М». Они пройдут 31 января в культурном центре «Московский» и начнутся в 10.00. По информации СМИ, участок готовится под строительство многофункционального комплекса с гостиницей и концертным залом.
- В казанском Кремле прокомментировали обращение пассажироперевозчиков о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы Татарстана до 35 рублей. Пока никаких решений не принято. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова напомнила, что вопрос находится в компетенции Госкомитета по тарифам.
- УФСИН России по Москве заявило о намерении задержать до решения суда о замене условного срока на реальный оппозиционера Алексея Навального. По их версии, он «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока». Недавно ФСИН подала иск о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
- Сегодня Алексеевский районный суд РТ рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины, двое детей которой получили обморожения. Она пробудет в СИЗО до 13 марта.
- В Москве отменяется дистанционное обучение для школьников. С понедельника, 18 января, ученики 1—11-х классов вернутся в школы. Транспортные карты учащихся разблокируют.
- Татарстанская ГИБДД представила журналистам новый проект — автоматические камеры, фиксирующие поворот налево и разворот на перекрестках, где это запрещено. Они были установлены на 19 перекрестках и введены в эксплуатацию еще 23 декабря, и первые «письма счастья» нарушители уже получили. Штраф составляет от 1000 до 1500 рублей, при автоматической фиксации нарушений он выписывается по нижней планке. Опыт Казани в 2021 году планируется распространить на другие крупнейшие города республики — Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск.
- Причиной падения новогодней инсталляции на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского стали снеговые и ветровые нагрузки, в том числе сошедший с крыши снег, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.
- Песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года. С предложением о замене выступили члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
- В АТП Татарстана прокомментировали видео с открытой дверью автобуса №37 в 30-градусный мороз. Там сообщили, что не могут провести проверку по анонимному посту в соцсетях. Пассажира просят обратиться в ассоциацию для установления всех обстоятельств произошедшего.
- Основатель Telegram Павел Дуров предположил, что в мире происходит крупнейшая в истории цифровая миграция. Так он прокомментировал резкий прирост пользователей мессенджера. Переход людей на Telegram может быть связан с тем, что пользователи отказываются от использования WhatsApp после изменения мессенджером условий конфиденциальности данных. Дуров также перечислил лидеров нескольких стран, которые уже завели официальные каналы в Telegram.
- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по межгосударственной жалобе «Украина против России (Крым)» после событий 2014—2015 годов на полуострове. Саму жалобу суд признал частично приемлемой, окончательное решение по ней будет принято позже.
- В Зеленодольске внучка 90-летней труженицы тыла пожаловалась на то, что ее бабушке на юбилей подарили «бумажку» — открытку от президента Владимира Путина. В итоге к ветерану сегодня прибыл глава Зеленодольска Михаил Афанасьев уже с более существенными подарками.
- СМИ сообщили, что после заморозки цен на сахар и масло у некоторых торговых сетей начались проблемы с поставками. Поставщики готовы отгружать продукты по установленным ценам, но требуют премию за доставку. При этом Минсельхоз РФ не зафиксировал сбоев в поставках масла и сахара в сети.
- В управлении образования Казани прокомментировали жалобу одной из родительниц на то, что в казанском детском садике №187 родителей обязали разувать детей на входе: «Детский сад-новостройка при открытии в дальнейшем внебюджетного счета планирует установку тепловых вентиляторов в тамбурах». Также директор учреждения обратилась к подрядчику с просьбой помочь в утеплении входных тамбуров.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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