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В мэрии Казани прокомментировали падение новогодней инсталляции на улице Баумана

17:17, 14.01.2021 2
В мэрии Казани прокомментировали падение новогодней инсталляции на улице Баумана
Фото: скриншот

Причиной падения новогодней инсталляции на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского стали снеговые и ветровые нагрузки, в том числе сошедший с крыши снег, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

В настоящее время подрядная организация, осуществлявшая установку этих конструкций, работает на месте, добавили власти города.

скриншот

Рухнувшие конструкции в срочном порядке демонтируют и вывезут.

На данный момент в Казани наблюдается сильная метель. В целом по Татарстану из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:42
    Все деньги ушли на "Ёлку", а инсталляции старые поставили. Вот они и рухнули из-за отсутствия финансирования. Всем кушать хочется, и инсталляциям
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  • Анонимно 17:57
    Новый Год бэттэ. Все... стали не нужны и упали.
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