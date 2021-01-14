В мэрии Казани прокомментировали падение новогодней инсталляции на улице Баумана

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Причиной падения новогодней инсталляции на перекрестке улиц Баумана и Чернышевского стали снеговые и ветровые нагрузки, в том числе сошедший с крыши снег, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.



В настоящее время подрядная организация, осуществлявшая установку этих конструкций, работает на месте, добавили власти города.

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Рухнувшие конструкции в срочном порядке демонтируют и вывезут.

На данный момент в Казани наблюдается сильная метель. В целом по Татарстану из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.



Татьяна Демина