За подаренную ветерану «бумажку» от Путина приехал извиняться мэр Зеленодольска

Фото: соцсети

В Зеленодольске внучка 90-летней труженицы тыла пожаловалась на то, что ее бабушке на юбилей подарили «бумажку» — открытку от президента Владимира Путина. Об этом она рассказала в соцсетях.

По словам женщины, за месяц до юбилея родственникам позвонили и предупредили, что придут поздравлять бабушку. Это взволновало пожилого человека, она ждала настоящего поздравления.

«Бабушка весь месяц не спала, вчера сидела ждала уже с утра. Звонок. Заходит женщина с открыткой от Путина и от нашей главы. Вы бы видели ее взгляд потом, когда она открыла этот конверт. Мы ее долго не могли потом успокоить. Где ваш подарок? Могли бы только на почтовый ящик кинуть эту бумажку. Неужели нет в администрации денег на маленький букет? Им ведь ничего не надо для радости?! Зачем и для чего эта женщина вообще пришла?!» — возмутилась родственница ветерана.



Извиняться за подчиненных приехал мэр города Михаил Афанасьев, уже с настоящими подарками. Так же с ним приехал представитель от завода имени Горького, на котором бабушка проработала 25 лет. Во время встречи она не смогла сдержать слез.

Ольга Плешкова