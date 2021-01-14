В Казани пробки на дорогах достигли 10 баллов
На дорогах Казани образовались 10-балльные пробки. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс».
Заторы образовались на улице Павлюхина, проспекте Универсиады, улицах Лево-Булачной, Николая Ершова, Достоевского и Аделя Кутуя.
Затруднено движение также на участках дорог на улице Декабристов, проспекте Ямашева и на проспекте Победы.
По данным «Яндекс.Пробок», на казанских дорогах произошло не менее 15 аварий.
Напомним, в Татарстане 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.
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То то старуха задерживается.