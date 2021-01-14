Дуров заявил о крупнейшей цифровой миграции в истории

Основатель Telegram Павел Дуров предположил, что в мире происходит крупнейшая в истории цифровая миграция. Так он прокомментировал резкий прирост пользователей мессенджера.

«Со времени моего последнего сообщения и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества», — написал Дуров.

Он также назвал имена мировых лидеров, пользующихся Telegram. Среди них президенты Мексики, Франции, Украины и Узбекистана.

Напомним, ранее Дуров сообщил, что с 2021 года Telegram начнет монетизироваться за счет платных дополнительных функций.



Татьяна Демина