Дуров заявил о крупнейшей цифровой миграции в истории
Основатель Telegram Павел Дуров предположил, что в мире происходит крупнейшая в истории цифровая миграция. Так он прокомментировал резкий прирост пользователей мессенджера.
«Со времени моего последнего сообщения и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества», — написал Дуров.
Он также назвал имена мировых лидеров, пользующихся Telegram. Среди них президенты Мексики, Франции, Украины и Узбекистана.
Напомним, ранее Дуров сообщил, что с 2021 года Telegram начнет монетизироваться за счет платных дополнительных функций.
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