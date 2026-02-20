Метель с ухудшением видимости ожидается в Татарстане ночью 21 февраля

Ночью ожидается ухудшение видимости до 1–2 километров

Фото: Ариана Ранцева

Республиканская служба по чрезвычайным ситуациям (РСЧС) предупреждает о метели с ухудшением видимости до 1–2 километров на территории Татарстана и в городе Казани.

Явление ожидается ночью 21 февраля 2026 года. Местами условия видимости будут ограничены, что может затруднить передвижение на дорогах и пешеходных зонах.

Жителям республики и столицы рекомендуют соблюдать осторожность, планировать поездки с учетом погодных условий и избегать ненужных передвижений в период ухудшения видимости.

Ариана Ранцева