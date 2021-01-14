СМИ: после заморозки цен на сахар и масло в магазинах начался дефицит
После заморозки цен на сахар и масло у некоторых торговых сетей начались проблемы с поставками. Поставщики готовы отгружать продукты по установленным ценам, но требуют премию за доставку.
По данным «Коммерсанта», обычно небольшие и средние розничные магазины закупали продукцию у дистрибуторов, на которых соглашения о ценах не распространяются. После заморозки цен магазины попытались заключить договора с производителями, однако те готовы работать с новыми контрагентами только после заключения договора поставки.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожавшие продукты из числа товаров первой необходимости. Правительству было поручено решить проблему и добиться снижения цен.
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