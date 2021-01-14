В Татарстане из-за метели вводят ограничение движения автобусов и грузового транспорта

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане 14 января из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий вводят ограничения движения — с 14.00 для междугородних автобусов, а с 16.00 — для грузового транспорта.

По прогнозам синоптиков, 14 и 15 января погода ухудшится — в республике ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с. Еще на дорогах возможна гололедица, снежные заносы.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Еще из-за метели ограничено движение на следующих участках федеральных трасс: км 735+683 — км 1169+336 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, км 0+000 — км 28+916 подъезд к Ижевску и Перми от трассы М-7 «Волга»; км 10+910 — км 399+065 Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан; км 113+600 — км 126+298 А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга»; км 0+000 — км 136+969 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (Татарстан) планируется ограничить движение для рейсовых автобусов до наступления благоприятных погодный условий.



В настоящее время была организована круглосуточная работа дорожно-эксплуатационной техники — последствия снегопада устраняют около 175 единиц дорожной техники.

Госавтоинспекция призывает участников движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. Если на дороге возникнут внештатные ситуации, следует обратиться за помощью по телефону 8(843)5333888.

Подобные ограничения вводились на трассах в Татарстане в конце декабря.

Маргарита Головатенко