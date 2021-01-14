В АТП Татарстана засомневались в подлинности видео с открытой дверью автобуса в 30-градусный мороз

В Ассоциации транспортных предприятий не могут провести проверку по анонимному посту в соцсетях, где пользователь сообщил, что автобус маршрута №37 ехал с открытой дверью в 30-градусный мороз. Пассажира просят обратиться в Ассоциацию для установления всех обстоятельств произошедшего.



«Непонятно, во-первых, когда было снято видео вчера или 2 года назад. Во-вторых, из видео непонятно, было ли это на маршруте. Из видео нельзя установить ни время, ни госномер автобуса, не снят даже салон общественного транспорта, не видно ни людей, ни кондуктора. Возникает вопрос, было ли это вообще в Казани или на видео наложен звук и в соцсети брошен фейк?» — ответил «Реальному времени» председатель АТП Сергей Темляков.

Фото: скриншот/соцсети



В Ассоциации готовы провести проверку в случае, если автор ролика предоставит полное видео. Пока ни на предприятие, ни в Ассоциацию обращений об открытой двери не поступало.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в Казани автобус в 30-градусный мороз ехал с открытой дверью.



Ольга Плешкова