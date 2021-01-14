Вслед за Казанью левые повороты возьмут под контроль в Альметьевске и Челнах

Вот — платный поворот



Татарстанская ГИБДД выполнила обещание — накануне Нового года установила в Казани 34 камеры фотовидеофиксации нарушений водителями запрета на левый поворот и разворот. Камеры заработали на 19 перекрестках 23 декабря 2020 и к 12 января 2021-го зафиксировали, надо думать, не одну сотню нарушений.

Сказать, сколько именно свернувших налево в неположенном месте получили «письма счастья», представлявший сегодня журналистам эти камеры на перекрестке проспекта Победы и улицы Ломжинской начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД МВД по РТ Айрат Насыров пока не смог. Отвечая на вопрос «Реального времени», он назвал лишь общее количество зафиксированных на перекрестках Казани за этот период нарушений — более 14 119.

Насыров сообщил, что поворот налево под камерами обойдется нарушителям в 1000 рублей:

— Назначается минимальный штраф в пределах санкции применяемой статьи КоАП, — уточнил он, заметив, что максимальная сумма штрафа по этой статье — 1500 рублей.

Избирательная установка

Айрат Насыров перечислил перекрестки, где в первую очередь установлены камеры, фиксирующие запрещенный поворот налево: это пересечения проспекта Ямашева с улицами Короленко, Бондаренко, Мусина, Адоратского, проспекта Победы с улицами Губкина, Минской и Ломжинской, Мамадышского тракта с улицами А. Аббасова, Н. Рахлина и Большой Красной, Лево-Булачной с Галиаскара Камала, Право-Булачной с Астрономической, улиц Академика Губкина и Космонавтов, Кутуя и Гвардейской, проспекта А. Камалеева с улицей Н. Жиганова, улиц Амирхана и Чуйкова, Халезова и Мира, Чистопольской и А. Бичурина.

— Камеры установлены не только на перекрестках, где уже имеются камеры фиксации, например, проезда на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии, как на перекрестке проспекта Победы и улицы Ломжинской, — ответил руководитель Центра автоматизированной фиксации на уточняющий вопрос «Реального времени». — На этом перекрестке, как на сложном для проезда, эти камеры были установлены дополнительно.

Но, по словам представителя ГИБДД, места установки камер, фиксирующих левый поворот, не всегда совпадают с местами установки других типов камер. Первые 19 перекрестков были выбраны по результатам анализа ситуации на дорогах: именно они оказались самыми аварийными.

Камеры работают!

В дальнейшем, по словам Насырова, оснащение казанских дорог камерами, фиксирующими неправильный левый поворот, продолжится. И не только казанских — в перспективе ими планируют оснастить перекрестки в крупнейших городах республики — Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске.

— В 2020 году на перекрестках Казани произошло 373 ДТП, в которых один человек погиб и 479 получили ранения, — сказал он. — На сегодня уже есть положительный эффект от применения новых камер. С начала января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого наблюдается значительное снижение количества происшествий на перекрестках — с 20 до 9, то есть на 55 процентов, и количества раненых в них людей на 56 процентов — с 23 до 10 человек.

«Автодория» снова рулит

Оборудование 19 казанских перекрестков 34 камерами нового типа (по словам Айрата Насырова, они способны также фиксировать и другие нарушения, например нарушения скоростного режима) обошлось в 36,15 млн бюджетных рублей. Из них 14,85 млн — деньги федерального бюджета, а 21,3 млн — республиканского.

Электронные аукционы на поставку, установку и интеграцию новых комплексов автоматической фотовидеофиксации в Региональную информационную систему ГИБДД МВД по РТ Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения» провело в октябре — ноябре 2020 года.

Оба контракта выиграло казанское ООО «Автодория», самым серьезным противником которого выступило петербургское ООО «Симикон-Сервис», которое было готово выполнить подряды за цену, превышавшую цену «Автодории» менее чем на 100 тыс. рублей. Соперник серьезный: по данным ресурса rusprofile.ru, эта компания ранее уже заключила 16 контрактов с ГБУ «БДД» в общей сложности на 569,77 млн рублей и еще 5 контрактов на 145,78 млн с ГКУ «Дирекция финансирования программ БДД РТ».

Как следует из контракта, опубликованного по итогам аукциона на сайте госзакупок, ООО «Автодория» поставило ГБУ «БДД» 27 комплектов видеофиксации двух разных типов за 14,85 млн рублей. При этом в протоколе подведения итогов, опубликованном там же, указано, что эта компания готова осуществить поставку менее чем за 6,38 млн, а ООО «Симикон-Сервис» — за 6,47 млн.

Другой контракт, на 21,3 млн рублей, ГБУ «БДД» заключило с «Автодорией» на поставку 27 комплексов автоматической фотовидеофиксации, и тут также имеется некоторая странность: в протоколе рассмотрения заявок указано, что ООО «Автодория» бралось осуществить поставку менее чем за 12,62 млн, а ООО «Симикон-Сервис» — за 12,73 млн.

В итоге на двух контрактах общей начальной стоимостью 36,256 млн рублей ГБУ «БДД» сэкономило около 10 млн, заключив договоры на 36,15 млн рублей.



Инна Серова