В Минздраве допустили послабления для привившихся от COVID-19

В Минздраве России допускают, что привившиеся от коронавируса граждане смогут рассчитывать на некоторые послабления «антиковидного» режима. Для этого потребуется получить сертификат о вакцинации.

«На портале госуслуг люди, которые прошли вакцинацию, имеют возможность получать сертификат <...> Поэтому, в принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий <...> не исключаем», — приводит ТАСС слова замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее уже обсуждалась возможность введения послаблений противоэпидемического режима для тех граждан, которые приняли участие в вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в регистр вакцинированных, электронный прививочный сертификат на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже заявил о наступлении переломного момента в борьбе с COVID-19. По его словам, далее ситуация с эпидемией будет улучшаться.