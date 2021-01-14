В Москве отменили дистанционное обучение для школьников

Фото: М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве отменяется дистанционное обучение для школьников. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

С понедельника, 18 января, ученики 1—11-х классов вернутся в школы. Транспортные карты учащихся разблокируют.

Собянин отметил, что новогодние праздники сделали «паузу» в росте заболеваемости. Однако существенных изменений нет: больницах по-прежнему находятся свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне новогодних каникул.



Ранее московским школьникам продлили каникулы до 17 января 2021 года.



Ольга Плешкова