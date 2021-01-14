«Катюша» может заменить гимн России на Олимпиаде и чемпионатах мира

Песня «Катюша» может заменить гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира на ближайшие два года.

С предложением о замене выступили члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщила глава организации Софья Великая.

«Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте «Катюша». Это коллективное мнение», — сказала Великая.

Софья Великая. Фото: cska.ru

Напомним, ранее Россия была дисквалифицирована на 2 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.