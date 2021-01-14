Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с коронавирусом
В России наступает переломный момент кризиса, который связан с коронавирусом. В дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.
«По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели — с 18 января 2021 года.
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