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Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с коронавирусом

13:05, 14.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России наступает переломный момент кризиса, который связан с коронавирусом. В дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

«По мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели — с 18 января 2021 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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