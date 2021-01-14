В казанском Кремле прокомментировали обращение перевозчиков о повышении стоимости проезда

В казанском Кремле прокомментировали обращение пассажироперевозчиков о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Пока никаких решений не принято.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова напомнила, что вопрос находится в компетенции Госкомитета по тарифам.



Фото: kzn.ru

— Важно, чтобы специалисты сфокусировались, собрали, проанализировали ситуацию и приняли решение исходя из того, насколько обоснованно и на какую сумму было бы обоснованно вводить дифференциальные по стоимости билеты, — прокомментировала Лилия Галимова.

Ранее перевозчики Казани попросили увеличить стоимость проезда до 35 рублей.

