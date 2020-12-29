Итоги дня: задержание схимонаха Сергия, МЧС за сокращение выходных и инцидент с беременной в Чистополе
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 29 декабря.
- Ранним утром в Свердловской области спецназ захватил Среднеуральский женский монастырь и задержал отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова). Ему инкриминируется призыв к самоубийству за ролик, в котором опальный священнослужитель требовал от сторонников «умереть за Россию».
Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала, что схимонаху также вменяется нарушение права на свободу совести и самоуправство. Эксперты считают, что подозреваемому грозит реальное заключение. Сегодня Басманный суд Москвы уже рассматривает ходатайство об аресте Сергия.
- Метеорологи из КФУ рассказали во вторник о погодных итогах 2020 года. В этом году в Татарстане наблюдалось большое количество аномально теплых и аномально холодных дней. За последние годы климат в столице РТ потеплел в среднем на полградуса. Также эксперты дали прогноз на вторую половину зимы в республике. Они считают, что в январе — феврале выпадает меньше всего осадков в году. В норме сейчас высота снега должна быть около 23—24 см, но пока наблюдается толщина снежного покрова около 18 см.
- В Чистополе очевидцы рассказали о жестком задержании беременной женщины. Якобы полицейские скрутили ее на улице Базарной из-за отсутствия маски. Силовики повалили местную жительницу в снег на парковке возле магазина. В МВД Татарстана прокомментировали появившееся в соцсетях видео. Там рассказали о паре, зашедшей в магазин без масок. По заявлению ведомства, на замечания полицейских пара не отреагировала, когда же правоохранители попытались составить протокол, нарушители начали вести себя агрессивно. Молодые люди попытались скрыться, а девушка несколько раз ударила по лицу одного из полицейских.
- В Минэкологии РТ прокомментировали сообщения прошлой недели, в которых говорилось о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в Казани. Такие данные несколько раз фиксировали наблюдательные пункты Гидрометцентра республики. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал, что отобранные пробы не показали превышения вещества в воздухе. В то же время сегодня в центре Казани вновь было зафиксировано превышение, хоть и невысокое.
- Начальник татарстанского главка МЧС Рафис Хабибуллин рассказал, что в 15 домах престарелых республики обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Так, в девяти государственных учреждениях обнаружили 55 нарушений, в шести частных учреждениях — 98. Проверка проводилась после трагического пожара в Башкирии.
- Кроме того, Хабибуллин поддержал сокращение новогодних праздников. Он обратил внимание на опасность долгих выходных — в этот период каждый год растет число пожаров. «Люди отдыхают, бани топят. Когда люди находятся постоянно дома, чем-то надо заниматься, употребляют спиртные напитки», — сказал он.
- Жительница Казани пожаловалась в соцсетях на директора детсада. Якобы та уронила ее ребенка на пол, да так, что тот разбил лицо. К посту в соцсетях было приложено видео, на котором можно различить воспитанника детсада с окровавленным лицом. После инцидента ребенка госпитализировали. Прокуратура Татарстана взялась проверить этот инцидент. Надзорное ведомство интересует, насколько исполнялось законодательство об образовании.
- Центробанк работает над новой схемой, которая упростит гражданам переход из одного банка в другой. Для этого планируется использовать «универсальный платежный адрес», который обеспечит получателю зачисление средств при смене банковского счета.
- В Мурманской области объявили траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега». Оно затонуло в Баренцевом море накануне. Предполагается, что пропавшие 17 матросов так и остались на затонувшем траулере.
- Бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан признали виновной в шпионаже. Ее приговорили к 15 годам колонии. Мосгорсуд также обратил в доход государства более 656 млн рублей, изъятые у Цуркан. Известную в бизнес-кругах топ-менеджера энергокомпании обвинили в сливе спецслужбам Молдавии информации о поставках энергии в Крым и на территорию Украины.
- Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия победил в номинации «Лучший футболист Грузии» в 2020 году.
- Умер французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. Причина смерти не называлась. Знаменитый дизайнер скончался в Американском госпитале в пригороде Парижа.
Евгений КалашниковОбщество
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