СМИ: схимонаха Сергия, захватившего монастырь, задержал спецназ

Фото: кадр видео из соцсети

В Свердловской области спецназ задержал отлученного от церкви схимонаха Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь. Поводом для задержания стал видеоролик на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию».

По данным ТАСС, в монастыре проводят следственные действия. Схимонах задержан для допроса.

Фото: кадр видео из соцсети

Отец Сергий выступал с отрицанием пандемии коронавируса, проклиная тех, кто закрывал храмы на период карантина. Затем его обвинили в захвате монастыря, лишили сана схиигумена и отлучили от церкви. Из-за отказа пустить Епархию на территорию Среднеуральского женского монастыря в дело вмешалась полиция. Отца Сергия дважды штрафовали за возбуждении ненависти и вражды и распространение недостоверной общественно значимой информации.



Ольга Плешкова