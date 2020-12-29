Бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» дали 15 лет колонии по обвинению в шпионаже

Бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Защита намерена обжаловать приговор, сообщает «Интерфакс».

Мосгорсуд также обратил в доход государства более 656 млн рублей, изъятые у Цуркан.



Ранее «Реальное время» сообщало, что Карину Цуркан обвинили в передаче данных о поставках электроэнергии в Украину. ФСБ считает, что с 2004 года она работала агентом молдавской разведки. Согласно обвинительному заключению, не позднее 21 апреля 2015 года Цуркан узнала информацию по вопросам поставки электроэнергии в определенный период из России на территорию Украины. Ее задержали в июне 2018 года.

