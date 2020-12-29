Умер модельер Пьер Карден

Умер французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его семью. Причина смерти пока неизвестна.

Карден умер сегодня утром в Американском госпитале в пригороде Парижа.

Фото: wikipedia.org

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. Создатель одноименного бренда Pierre Cardin. Модельер запатентовал более 500 изобретений: цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, которые первоначально создавались для британской группы The Beatles.

Одна из муз Пьера Кардена — балерина Майя Плисецкая. Для нее модельер создавал костюмы для спектаклей, вечерние платья и повседневные ансамбли. Пьер Карден владел культурным центром «Эспас Пьер Карден» на Елисейских Полях в Париже, сетью ресторанов и отелей «Максим».

В октябре в возрасте 81 года умер японский дизайнер, основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада.



Татьяна Леухина