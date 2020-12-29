В 15 домах престарелых Татарстана нашли нарушения пожарной безопасности

На сегодняшний день в Татарстане проверены 23 дома престарелых — 11 государственных и 12 частных. В 15 из них были выявлены 153 нарушения требований пожарной безопасности. Так, в девяти государственных учреждениях обнаружили 55 нарушений, в шести частных учреждениях — 98. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин.

Всего на учете на учете находится 165 таких учреждений, из них 143 государственных и 22 частных.

Больше всего нарушений выявлено в пансионатах для пожилых людей «Добрые истории» в Лаишевском (10 нарушений) и Нижнекамском (23 нарушения) районах, пансионатах «Милена» (30 нарушений) и «Дубравный» (24 нарушения) в Казани.

Ранее прокуратура обратилась в Нижнекамский суд с иском о приостановлении деятельности пансионата «Добрые истории» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.