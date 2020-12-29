В Мурманской области объявили траур по погибшим с судна «Онега»

В Мурманской области объявили траур по погибшим с рыболовецкого судна «Онега». Оно затонуло в Баренцевом море накануне. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение правительства Мурманской области.

По всему региону будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Мурманской области. Культурным организациям и учреждениям, а также телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, двое были спасены. По предварительным данным, 17 моряков, пропавших при затоплении судна, погибли. Сейчас в Баренцевом море продолжается поисковая операция.