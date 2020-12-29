Прокуратура Казани проверяет информацию о травмировании ребенка в детсаду
Прокуратура проверяет информацию из соцсетей о травмировании ребенка в одном из казанских детсадов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об образовании. Надзорные мероприятия поручены прокурору Казани.
Ранее жительница Казани пожаловалась, что директор частного детсада уронила ее сына лицом на пол. На кадрах видео с камер наблюдения в детском саду видно, как заведующая ведет мальчика с окровавленным лицом по коридору. После инцидента ребенка госпитализировали.
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