Прокуратура Казани проверяет информацию о травмировании ребенка в детсаду

Прокуратура проверяет информацию из соцсетей о травмировании ребенка в одном из казанских детсадов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об образовании. Надзорные мероприятия поручены прокурору Казани.



Фото: кадр видео

Ранее жительница Казани пожаловалась, что директор частного детсада уронила ее сына лицом на пол. На кадрах видео с камер наблюдения в детском саду видно, как заведующая ведет мальчика с окровавленным лицом по коридору. После инцидента ребенка госпитализировали.



Ольга Плешкова