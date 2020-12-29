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Прокуратура Казани проверяет информацию о травмировании ребенка в детсаду

12:59, 29.12.2020
Прокуратура Казани проверяет информацию о травмировании ребенка в детсаду
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура проверяет информацию из соцсетей о травмировании ребенка в одном из казанских детсадов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об образовании. Надзорные мероприятия поручены прокурору Казани.

Фото: кадр видео

Ранее жительница Казани пожаловалась, что директор частного детсада уронила ее сына лицом на пол. На кадрах видео с камер наблюдения в детском саду видно, как заведующая ведет мальчика с окровавленным лицом по коридору. После инцидента ребенка госпитализировали.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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