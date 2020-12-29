Новогоднее небо затянут облака, а февраль будет теплым: какой окажется вторая половина зимы в Татарстане

Как Казани «повезло с погодой»

В этом году жителям Татарстана очень повезло с погодой, констатировали сегодня метеорологи КФУ. По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, 2020-й для Казани мог бы стать самым теплым за всю историю наблюдений — вмешалось так называемое явление Ла-Нинья, которое проявляется как понижение поверхностной температуры воды на востоке тропической зоны Тихого океана.

— Когда просматриваешь материал далеких, прошлых лет, то заключаешь, что в четыре раза стало меньше метелей, в четыре раза меньше морозов. В целом меняются климатические условия, — отметил Переведенцев.

В противовес он привел новогоднюю ночь 1978—79 годов, когда температура воздуха достигла 44 градусов мороза.

В целом климат Казани за последние годы потеплел в среднем на полградуса. Фото: Максим Платонов

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев отметил, что и с осадками в этом году пока везло — угрозы засухи летом не создавалось. Не было затяжных периодов, когда больше двух недель подряд не было осадков. Не было и «шоковых» дней, когда за сутки выпадало количество осадков, близкое к месячной норме. «Осадки были «по расписанию», что, безусловно, хорошо для сельского хозяйства», — отметил он.

В целом же, констатировал Аухадеев, климат Казани за последние годы потеплел в среднем на полградуса, правда, это связано еще и с изменением методики измерений: норма стала рассчитываться за последние 20 лет, а не за более ранний период.

— У нас был солнечный сентябрь, одно из самых затяжных бабьих лет, сухой октябрь. Каким же словом можно охарактеризовать стремительно пришедшую зиму? Декабрь был контрастным. Чередуются аномально теплые и аномально холодные периоды, — рассказал Аухадеев.

При этом, как отметил ученый, аномально теплых дней за год было гораздо больше, чем холодных: 228 дней с температурой выше нормы.

Какой будет погода на Новый год

Сейчас Казань находится в демаркационной полосе — между антициклоном в Сибири и атлантическим циклоном, констатировал Переведенцев. В результате этого вырисовывается «среднеклиматическая картина»: затянутое облаками небо и температура около 6—7 градусов мороза днем.



30 и 31 декабря ожидаются небольшие осадки, 1 января снега не будет, 2-го и 3-го — вновь ожидаются осадки. Ветер прогнозируется в пределах 4—6 м/с. Фото: Максим Платонов

К новогодней ночи ситуация изменится незначительно. Что касается осадков, 30 и 31 декабря ожидаются небольшие осадки, 1 января снега не будет, 2-го и 3-го — вновь ожидаются осадки. Ветер прогнозируется в пределах 4—6 м/с.

В целом, по словам Переведенцева, в январе среднесуточная температура составит около 11 градусов мороза, под конец января погода может стать похолоднее. А февраль и март ожидаются солнечными и аномально теплыми.

Ждать ли снегопада?

Бушующие снегопады в последний уик-энд лишь приблизили Татарстан к месячной норме осадков, добавил Аухадеев. В норме сейчас высота снега должна быть около 23—24 см, сейчас же на метеоплощадках фиксируют лишь 18 см снежного покрова. Тот снегопад, который был в субботу, дал 11 см осадков.

Прогноз по осадкам пока неясен, отметил Переведенцев.

— В январе — феврале выпадает меньше всего осадков в году. Если будет Сибирский антициклон — осадков не будет. Если пойдет антициклон с Атлантики — осадки будут. […] Но тенденция такая, что больших осадков вообще нет в этом году, и обещать их не буду. Хотя они и нужны — пояснил ученый.

В январе — феврале выпадает меньше всего осадков в году. Если будет Сибирский антициклон — осадков не будет. Фото: Роман Хасаев

При этом от осадков будет зависеть и сельское хозяйство, и состояние рек — в частности, повторится ли ситуация с обмелением Волги, как в 2019 году.

— Все зависит от осадков. Пока получается так, что осадками мы похвалиться не можем, выше нормы никак не получается. Многое зависит от осадков, которые выпадут в течение зимы. Все зависит от снегозапасов и от того, какая погода сложится к весне. Но есть и еще один фактор — регулирование, сбросы [воды в водохранилище], — пояснили синоптики.

Куйбышевское водохранилище является частью каскада водохранилищ, добавил Аухадеев, и решение о сбросе воды вырабатывается в Москве, а тут уже ситуация зависит, как выразился ученый, «от качества прогнозирования.

Александр Артемьев