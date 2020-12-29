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В Татарстане сняли на видео, как полицейские пытались скрутить беременную женщину

08:30, 29.12.2020 2
В Татарстане сняли на видео, как полицейские пытались скрутить беременную женщину
Фото: realnoevremya.ru

В Чистополе очевидцы сняли на видео, как сотрудники полиции жестко скрутили беременную женщину. Инцидент произошел в Чистополе на улице Базарной.

Сообщается, что потасовка произошла из-за отсутствия маски. На опубликованных кадрах видно, что женщину повалили в снег на парковке возле магазина. Она сопротивляется и отбивается руками и ногами. Очевидцы кричат, чтобы ее отпустили, ведь женщина беременная, однако правоохранители на это не реагируют.

За девушку заступился молодой человек. В какой-то момент полицейские оставляют девушку и переключаются на парня. Слышно, как в толпе кто-то просит вызвать скорую, так как «женщине плохо».

Ранее в центре Казани полицейские жестко скрутили семью с ребенком.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:44
    Против Хохорина кто-то замышляет..
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  • Анонимно 09:12
    "Думские поправки разрешают применять оружие еще и против граждан, «совершающих иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения»." Скоро и стрелять смогут. Мали ли что им покажется
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