В Татарстане сняли на видео, как полицейские пытались скрутить беременную женщину

В Чистополе очевидцы сняли на видео, как сотрудники полиции жестко скрутили беременную женщину. Инцидент произошел в Чистополе на улице Базарной.

Сообщается, что потасовка произошла из-за отсутствия маски. На опубликованных кадрах видно, что женщину повалили в снег на парковке возле магазина. Она сопротивляется и отбивается руками и ногами. Очевидцы кричат, чтобы ее отпустили, ведь женщина беременная, однако правоохранители на это не реагируют.

За девушку заступился молодой человек. В какой-то момент полицейские оставляют девушку и переключаются на парня. Слышно, как в толпе кто-то просит вызвать скорую, так как «женщине плохо».

Ранее в центре Казани полицейские жестко скрутили семью с ребенком.



Ольга Плешкова