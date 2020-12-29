Жительница Казани сообщила, что директор детсада уронила ее сына лицом на пол

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Жительница Казани утверждает, что ее сына уронила на пол лицом директор детского сада. Об этом сообщает Life.



На кадрах из видео с камер наблюдения в детском саду видно, как заведующая ведет мальчика с окровавленным лицом по коридору. После инцидента ребенка госпитализировали.

По словам его матери Гузель, у ее супруга не получилось расторгнуть контракт с детсадом из-за отказа подписать документ об отсутствии претензий. Еще, по ее словам, директор дала указание стереть все архивные видеозаписи.



Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента. Отметим, что видео из группы «ВКонтакте» было удалено незадолго до публикации данной заметки.

Позже в мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что детсад является частным.

«Контроль и надзор за деятельностью частных образовательных организаций осуществляют надзорные органы — прокуратура, Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Госпожнадзор и др», — отметили там.

Фото: pxhere.com

Ранее в Альметьевске прокуратура потребовала наказать воспитателя детсада, забывшего ребенка на улице.