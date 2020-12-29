Кварацхелия из «Рубина» признан лучшим игроком Грузии в 2020 году

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия победил в номинации «Лучший футболист Грузии» в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Грузии.

Среди номинантов на звание лучшего игрока Грузии хавбек «Рубина» опередил Давида Хочолаву («Шахтер», Украина) и Джабу Канкаву («Тобол», Казахстан).

Среди девушек лучшей стала Катя Чкония из клуба «Ланчхути».

Напомним, в прошлом году лучшим молодым футболистом Грузии был признан полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили.