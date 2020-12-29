Новости спорта

14:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Кварацхелия из «Рубина» признан лучшим игроком Грузии в 2020 году

14:04, 29.12.2020
Кварацхелия из «Рубина» признан лучшим игроком Грузии в 2020 году
Фото: gff.ge

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия победил в номинации «Лучший футболист Грузии» в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Грузии.

Среди номинантов на звание лучшего игрока Грузии хавбек «Рубина» опередил Давида Хочолаву («Шахтер», Украина) и Джабу Канкаву («Тобол», Казахстан).

Среди девушек лучшей стала Катя Чкония из клуба «Ланчхути».

Напомним, в прошлом году лучшим молодым футболистом Грузии был признан полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем