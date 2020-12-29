Кварацхелия из «Рубина» признан лучшим игроком Грузии в 2020 году
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия победил в номинации «Лучший футболист Грузии» в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Грузии.
Среди номинантов на звание лучшего игрока Грузии хавбек «Рубина» опередил Давида Хочолаву («Шахтер», Украина) и Джабу Канкаву («Тобол», Казахстан).
2020 — .— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) December 29, 2020
The Best Georgian Men's Player — Khvicha Kvaratskhelia#GffAwards2020@fcrk pic.twitter.com/DaBa9NF1Pk
Среди девушек лучшей стала Катя Чкония из клуба «Ланчхути».
Напомним, в прошлом году лучшим молодым футболистом Грузии был признан полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили.СпортФутбол
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