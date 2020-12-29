В центре Казани вновь зафиксировано превышение ПДК формальдегида в воздухе

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Пункт наблюдения Гидрометцентра РТ в центре Казани вновь зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Оно оказалось незначительным — 0,055 мг/куб. м вместо 0,05 мг/куб. метров.

Такой показатель отмечен только на пункте наблюдения №3 на улице Мартына Межлаука, следует из материалов ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе превышение нормы по формальдегиду было замечено Гидрометцентром РТ почти два десятка раз. Однако в Минэкологии заверили, что взятые на анализ пробы воздуха ничего не показали.