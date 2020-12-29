В МВД по Татарстану прокомментировали видео, на котором полиция пытается скрутить беременную женщину
В МВД по Татарстану прокомментировали видео, на котором сотрудники полиции жестко скрутили беременную женщину. Инцидент произошел в Чистополе вчера, 28 декабря.
По данным ведомства, мужчина и женщина находились в магазине без средств индивидуальной защиты. Их заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
На требования надеть маски пара не реагировала. В связи с этим полицейские начали составлять административный материал. Молодые люди вели себя агрессивно, не называли свои персональные данные.
Для дальнейших разбирательств сотрудники правоохранительных органов решили доставить их в отдел полиции. Молодые люди попытались скрыться, а девушка несколько раз ударила по лицу одного из полицейских.
По данному факту были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ) и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ).
По факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудника патрульно-постовой службы был собран материал. Он будет направлен в Чистопольский следственный отдел СУ СК для принятия процессуального решения.
Кроме того, задержанный 26-летний ранее судимый мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Это было установлено по результатам медицинского освидетельствования. По данному факту будет принято решение в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Видео задержания молодых людей появилось в соцсетях вчера. На опубликованных кадрах видно, что женщину повалили в снег на парковке возле магазина. Она сопротивляется и отбивается руками и ногами. Очевидцы кричат, чтобы ее отпустили, ведь женщина беременная.
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