В МВД по Татарстану прокомментировали видео, на котором полиция пытается скрутить беременную женщину

Фото: Максим Платонов (архив)

В МВД по Татарстану прокомментировали видео, на котором сотрудники полиции жестко скрутили беременную женщину. Инцидент произошел в Чистополе вчера, 28 декабря.



По данным ведомства, мужчина и женщина находились в магазине без средств индивидуальной защиты. Их заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

На требования надеть маски пара не реагировала. В связи с этим полицейские начали составлять административный материал. Молодые люди вели себя агрессивно, не называли свои персональные данные.

Для дальнейших разбирательств сотрудники правоохранительных органов решили доставить их в отдел полиции. Молодые люди попытались скрыться, а девушка несколько раз ударила по лицу одного из полицейских.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данному факту были составлены административные протоколы по статьям «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП РФ) и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ).

По факту оскорбления и применения насилия в отношении сотрудника патрульно-постовой службы был собран материал. Он будет направлен в Чистопольский следственный отдел СУ СК для принятия процессуального решения.

Кроме того, задержанный 26-летний ранее судимый мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Это было установлено по результатам медицинского освидетельствования. По данному факту будет принято решение в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Видео задержания молодых людей появилось в соцсетях вчера. На опубликованных кадрах видно, что женщину повалили в снег на парковке возле магазина. Она сопротивляется и отбивается руками и ногами. Очевидцы кричат, чтобы ее отпустили, ведь женщина беременная.



Татьяна Леухина