ЦБ хочет упростить процедуру смены банка

Банк России намерен упростить клиентам кредитных организаций процедуру смены обслуживающего банка с помощью «универсального платежного адреса», который обеспечит получателю зачисление средств при смене банковского счета. Об этом сообщает РБК.



Упрощенная система поспособствует развитию конкуренции — более 65% банковских счетов и 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт принадлежит одному игроку (крупнейшим банком в России является Сбербанк). Механизм запустят, если он окажется востребованным на рынке.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в России запускается сервис, который облегчит работодателям процедуру перевода заработной платы сотрудникам. Теперь организации смогут перечислять зарплату в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений.



Маргарита Головатенко