Новости экономики

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ хочет упростить процедуру смены банка

10:14, 29.12.2020
ЦБ хочет упростить процедуру смены банка
Фото: pixabay.com

Банк России намерен упростить клиентам кредитных организаций процедуру смены обслуживающего банка с помощью «универсального платежного адреса», который обеспечит получателю зачисление средств при смене банковского счета. Об этом сообщает РБК.

Упрощенная система поспособствует развитию конкуренции — более 65% банковских счетов и 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт принадлежит одному игроку (крупнейшим банком в России является Сбербанк). Механизм запустят, если он окажется востребованным на рынке.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в России запускается сервис, который облегчит работодателям процедуру перевода заработной платы сотрудникам. Теперь организации смогут перечислять зарплату в любой российский банк по выбору сотрудника без формирования платежных поручений.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем