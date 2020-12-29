Специалисты Минэкологии не зафиксировали превышения ПДК формальдегида в Казани

Фото: Маргарита Головатенко

В контрольных пробах Минэкологии превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в Казани не зафиксировано. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, отвечая на вопрос «Реального времени».

Фото: Людмила Губаева

По его словам, в 52% случаев ухудшение качества атмосферного воздуха в Казани связано с автотранспортом. История с превышением допустимой концентрации формальдегида, зафиксированная Гидрометцентром, связана с тем, что их измеряющие комплексы стоят ближе, чем 200 метров от дороги. Об этом Шадриков ранее подробно рассказал «Реальному времени».

Напомним, в Казани на прошлой неделе Гидрометцентр РТ зарегистрировал 17 случаев превышения допустимой концентрации формальдегида. Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воздуха около Казанского педагогического колледжа после сообщений о превышении допустимой концентрации формальдегида.