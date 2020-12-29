Новости общества

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава МЧС Татарстана выступил за сокращение новогодних праздников

11:57, 29.12.2020
Глава МЧС Татарстана выступил за сокращение новогодних праздников
Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин поддержал предложение сократить новогодние праздники. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете министров РТ.

По его словам, каждый год новогодние праздники для пожарных — это напряженная пора.

«В новогодние праздники мы наблюдаем резкий скачок пожаров, гибель людей. Люди отдыхают, бани топят. Когда люди находятся постоянно дома, чем-то надо заниматься, употребляют спиртные напитки», — сказал он.

С 20 декабря в Татарстане действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он продлится до 10 января 2021 года.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Казани запускать фейерверки можно будет только на четырех площадках. В Нижнекамске пиротехникой можно будет пользоваться в трех зонах.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем