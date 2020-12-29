Глава МЧС Татарстана выступил за сокращение новогодних праздников

Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин поддержал предложение сократить новогодние праздники. Об этом он заявил на брифинге в Кабинете министров РТ.

По его словам, каждый год новогодние праздники для пожарных — это напряженная пора.

«В новогодние праздники мы наблюдаем резкий скачок пожаров, гибель людей. Люди отдыхают, бани топят. Когда люди находятся постоянно дома, чем-то надо заниматься, употребляют спиртные напитки», — сказал он.



С 20 декабря в Татарстане действует особый противопожарный режим, который предполагает запрет на использование пиротехники. Он продлится до 10 января 2021 года.



Напомним, что в новогоднюю ночь в Казани запускать фейерверки можно будет только на четырех площадках. В Нижнекамске пиротехникой можно будет пользоваться в трех зонах.

Ольга Плешкова