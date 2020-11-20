Итоги дня: смерть митрополита Феофана, ликвидация Россвязи и Роспечати, российские «золотые паспорта»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 20 ноября:
- Сегодня утром стало известно о смерти главы Татарстанской митрополии Феофана. О причинах смерти официально не сообщается, однако в СМИ и в telegram-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси говорится, что священнослужитель умер от осложнений, вызванных COVID-19. Церемония прощания с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном пройдет в понедельник, 23 ноября, в 9.00 в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Временным управляющим Казанской епархией Татарстанской митрополии стал митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.
- В России за сутки выявили 24 318 случаев коронавируса, что стало новым «рекордом». Общее число заболевших с начала пандемии достигло 2 039 926 человек, сообщает федеральный оперштаб. За сутки от COVID-19 умер 461 человек. Всего за весь период в России зафиксировано 35 311 летальных исходов. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в нашем спецдайджесте.
- ЦИК Татарстана внес законопроект об изменениях в Избирательный кодекс республики. Теперь практика многодневного голосования в РТ официально закреплена. Голосование может идти не более трех дней — решение по этому будет принимать организующая выборы комиссия. Также будут предусмотрены новые формы голосования: дистанционно в электронном формате и по почте в установленном ЦИК России порядке.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Функции агентств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ведомство стало их правопреемником по обязательствам. Решение о ликвидации двух ведомств принято для совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих.
- До конца года в Татарстане и Нижегородской области запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей на основе данных государственных информационных систем и оказания им адресной поддержки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Сдача биатлонного комплекса, в настоящее время строящегося в Казани, планируется в 2022 году. В нем, помимо лыжно-биатлонной трассы для прогулочного катания и соревнований, появятся зона подготовки лыж, биатлонное стрельбище, здание проката лыж с раздевалками и помещение буфета.
- Минэкономразвития России подготовило законопроект, по которому иностранные граждане могут в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ. Для этого они должны инвестировать в экономику страны сумму не менее 10 млн рублей.
- Сегодня, 20 ноября, с 22:00 до 04:00, на дорогах Казани пройдет рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель», направленный на выявление пьяных водителей.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило личный прием граждан в учреждении. Такая мера принята из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, а также во избежание распространения коронавируса. Ведомство принимает обращение граждан в письменном и электронном виде.
- Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области и экс-главы Минстроя РФ Михаила Меня может быть прекращено ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. По данным следствия, Мень совершил преступление в начале 2011 года. Срок давности по его делу истекает через 10 лет. То есть к февралю — марту 2021 года расследование уголовного дела вряд ли завершится и приговор суда не удастся получить ввиду истечения процессуальных сроков.
- В селе Столбище Лаишевского района Татарстана эвакуировали учеников и сотрудников школы. Причиной, по словам очевидцев, стало сообщение о заложенном в учреждении взрывном устройстве. Очевидцы происшествия сообщили, что у школы работают полиция и спецслужбы, в частности кинологии. В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что делом занимаются правоохранительные органы.
- Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало проверку соблюдения «антикоронавирусных» требований в вузах, рассказала замруководителя ведомства Любовь Авдонина. Пока специалисты проверили 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске. Всего выявили пять вузов-нарушителей. Основные нарекания — отсутствие антисептиков и входного фильтра.
- Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать автомобилистов за превышение скорости даже на один километр в час. По мнению депутата, злостный нарушитель — не тот, кто забыл или не оплатил большой штраф, а тот, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим.
- Также заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина допустила отмену новогодних представлений в детских садах и школах Татарстана. По ее словам, такое решение будет принято к концу декабря. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Рособрнадзор перенес итоговое сочинение в 11-х классах на весну следующего года из-за пандемии коронавируса. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Также корректировки внесены и в формат проведения итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов. Оно может пройти дистанционно, но в сроки, установленные ранее (10 февраля 2021 года, и резервные дни — 10 марта и 17 мая 2021 года). Решение о формате собеседования будут принимать власти регионов.
- Казань вошла в список городов России, где риск заразиться коронавирусом ниже среднего, говорится в исследовании «СберИндекса». Также низкая вероятность заразиться COVID-19 в Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге. Безопасными с точки зрения эпидемиологии аналитики считают Москву, Краснодар и Нижний Новгород. Наиболее высокая вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов наблюдается в Перми и Воронеже. Исследование проводилось с помощью сервиса симптом-чекер — системы проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19.
- Набережночелнинский горсуд отпустил на свободу экс-руководителя исполкома Тукаевского района Татарстана Ленара Авзалова. В удовлетворении ходатайства следователя о продлении домашнего ареста было отказано. В отношении Авзалова избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ленара Авзалова задержали в июле, он подозревается в превышении должностных полномочий.
- Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные.
Так, 21—22 ноября погода в республике будет формироваться под влиянием периферии антициклона. В эти дни существенных осадков не ожидается. Предстоящей ночью сохранится сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Ночью похолодает до -7—13°, при прояснениях до -20°, днем температура составит -2—8°C.
- Сегодня утром умер известный проповедник, наставник, преподаватель Казанского высшего мусульманского медресе им. 1000-летия принятия ислама Джагфар хазрат Мубарак. Соболезнования в связи с его смертью выразил муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Причины его смерти не уточняются.
- Глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По мнению главы государства, за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек.
- Жителя Нижнекамска приговорили к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей летом 2019 года. Он спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики. Предварительно он выбрал и изучил место предполагаемого теракта, изготовил компоненты взрывного устройства, которые вместе с соучастником доставил к месту преступления. Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
- Президент России Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС, напомнил о предложении создать «зеленые коридоры», свободные от ограничений и санкций, для поставок продовольствия и медикаментов. Глава государства считает, что это помогло бы не только облегчить гуманитарную ситуацию в мире, но и способствовать развитию глобальной торговли.
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выступил с докладом на Международном форуме «Уроки Нюрнберга» с темой: «Расследование преступлений против мира и безопасности человечества от Нюрнберга до наших дней». Он рассказал, что ведомство продолжает расследование преступлений нацисткой Германии, уточняя информацию и дополняя ее. И пригрозил найти каждого, кто «пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах».
- Организационный комитет белорусской части чемпионата мира по хоккею 2021 года прокомментировал слухи о возможном переносе турнира из Минска в Москву. По их словам, в Белоруссии не обладают подобной информацией.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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