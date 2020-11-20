В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на выходных

Синоптики Гидрометцентра Татарстана дали прогноз на предстоящие выходные.

Так, 21—22 ноября погода в республике будет формироваться под влиянием периферии антициклона. В эти дни существенных осадков не ожидается. Предстоящей ночью сохранится сильный южный, юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Ночью похолодает до -7—13°, при прояснениях до -20°, днем температура составит -2—8° градусов.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

В начале следующей недели погодными процессами на большей части Европейской территории России будет управлять северный циклон и его атмосферные фронты. Временами будет идти снег, возможны кратковременные метели и порывистый ветер.

При этом температура будет постепенно повышаться: 23 ноября ночью еще -7—12°, днем ожидается -2—7°, 24 ноября ночью -4—9°, днем 0... -5°. На дорогах гололедица.

На этой неделе профессоры КФУ рассказали, какая зима ждет татарстанцев.

Татьяна Леухина