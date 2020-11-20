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Бастрыкин пообещал найти каждого, «кто пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах»

15:33, 20.11.2020
Бастрыкин пообещал найти каждого, «кто пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах»
Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выступил с докладом на Международном форуме «Уроки Нюрнберга» с темой: «Расследование преступлений против мира и безопасности человечества от Нюрнберга до наших дней».

Председатель СК рассказал, что ведомство продолжает расследование преступлений нацисткой Германии, уточняя информацию и дополняя ее.

«И я хотел бы предупредить всех тех, кто еще так пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах, — найдем каждого», — сказал он.

Особо было подчеркнуто, что итоги расследования, которые проводит СК, должны быть использованы не только для вынесения правосудных приговоров для вновь выявленных фактов, а чтобы расследование приводило к моральной, нравственной работе с молодежью. По словам Бастрыкина, все, кто осквернял Вечный огонь или иным образом портил память о героях, были и будут найдены и наказаны.

Дарья Лядащева
Общество
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