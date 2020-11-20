Строящийся в Казани биатлонный комплекс планируют сдать в 2022 году

Сдача биатлонного комплекса, в настоящее время строящегося в Казани, планируется в 2022 году, сообщает ТАСС.



Помимо лыжно-биатлонной трассы для прогулочного катания и соревнований, в комплекс входят зона подготовки лыж, биатлонное стрельбище, здание проката лыж с раздевалками и помещение буфета. Еще на территории расположены здания хозяйственного блока для спецтехники — ратрака и снегоходов. Здесь же хранятся трибуны, горюче-смазочные материалы.

Объект оснащен периметральной сигнализацией, вдоль трассы предусмотрены системы искусственного освещения на 3,2 км.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Сейчас определяются с названием. Есть два варианта — РОО «Федерация лыжных гонок и биатлона» Республики Татарстан и ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Барс».

Ранее «Реальное время» сообщало, каким будет лыжно-биатлонный комплекс, который уже строится под Казанью.