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В России ликвидировали Роспечать и Россвязь

10:12, 20.11.2020
В России ликвидировали Роспечать и Россвязь
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в документе.

Функции агентств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ведомство стало их правопреемником по обязательствам.

Решение о ликвидации Роспечати и Россвязи принято с целью совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

О том, что правительство России рассматривает вопрос о ликвидации некоторых федеральных ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, стало известно на этой неделе.

Татьяна Демина
Общество
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