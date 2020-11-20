В России ликвидировали Роспечать и Россвязь
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.
«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи», — говорится в документе.
Функции агентств переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Ведомство стало их правопреемником по обязательствам.
Решение о ликвидации Роспечати и Россвязи принято с целью совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих.
О том, что правительство России рассматривает вопрос о ликвидации некоторых федеральных ведомств, в частности Роспечати и Россвязи, стало известно на этой неделе.
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