В России предлагают выдавать вид на жительство за инвестиции

Минэкономразвития России подготовило законопроект, по которому иностранные граждане могут в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ. Об этом сообщают «Известия».

Чтобы получить вид на жительство, иностранцы должны инвестировать в экономику сумму не менее 10 млн рублей. В частности, на эту сумму они могут открыть ИП и принять на работу 10 россиян или инвестировать в российский бизнес 15 млн рублей. Приобретение акций в последнем случае не является обязательным условием.



В упрощенном порядке вид на жительство можно получить, если заявитель за три года до обращения владел гособлигациями РФ или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одним вариантом быстрого получения вида на жительство может стать факт владения российской компанией, в которую заявитель вложил не менее 15 млн рублей, или иностранной с вложениями в 50 миллионов.

В мае 2019 правительство России решило расширить категории лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Речь шла о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также о тех, кто был депортирован с территории Крымской АССР, и их родственниках по прямой линии.



Татьяна Демина