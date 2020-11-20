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Общество

В России предлагают выдавать вид на жительство за инвестиции

09:22, 20.11.2020 3
В России предлагают выдавать вид на жительство за инвестиции
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития России подготовило законопроект, по которому иностранные граждане могут в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ. Об этом сообщают «Известия».

Чтобы получить вид на жительство, иностранцы должны инвестировать в экономику сумму не менее 10 млн рублей. В частности, на эту сумму они могут открыть ИП и принять на работу 10 россиян или инвестировать в российский бизнес 15 млн рублей. Приобретение акций в последнем случае не является обязательным условием.

В упрощенном порядке вид на жительство можно получить, если заявитель за три года до обращения владел гособлигациями РФ или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одним вариантом быстрого получения вида на жительство может стать факт владения российской компанией, в которую заявитель вложил не менее 15 млн рублей, или иностранной с вложениями в 50 миллионов.

В мае 2019 правительство России решило расширить категории лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Речь шла о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также о тех, кто был депортирован с территории Крымской АССР, и их родственниках по прямой линии.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    И превратиться в Кипр...
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  • Анонимно 20 ноя
    Половина Средней Азии уже получила гражданство России, инвестировав мзду в миграционные службы.
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  • Анонимно 20 ноя
    Гражданство наше только таджикам интересно
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