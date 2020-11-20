В России предлагают выдавать вид на жительство за инвестиции
Минэкономразвития России подготовило законопроект, по которому иностранные граждане могут в упрощенном порядке получить вид на жительство в РФ. Об этом сообщают «Известия».
Чтобы получить вид на жительство, иностранцы должны инвестировать в экономику сумму не менее 10 млн рублей. В частности, на эту сумму они могут открыть ИП и принять на работу 10 россиян или инвестировать в российский бизнес 15 млн рублей. Приобретение акций в последнем случае не является обязательным условием.
В упрощенном порядке вид на жительство можно получить, если заявитель за три года до обращения владел гособлигациями РФ или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.
Еще одним вариантом быстрого получения вида на жительство может стать факт владения российской компанией, в которую заявитель вложил не менее 15 млн рублей, или иностранной с вложениями в 50 миллионов.
В мае 2019 правительство России решило расширить категории лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Речь шла о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также о тех, кто был депортирован с территории Крымской АССР, и их родственниках по прямой линии.
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