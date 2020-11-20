В Татарстане допустили отмену новогодних елок в детсадах и школах

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина допустила отмену новогодних представлений в детских садах и школах Татарстана. По ее словам, такое решение будет принято к концу декабря.

«Меры профилактики не меняются, ничего дополнительно мы не вводим. Групповая изоляция и в садиках, и в школах соблюдается, то есть новогодние мероприятия, если будут проводиться по решению администрации... Но опять-таки к концу декабря будет понятно, вообще будут ли мероприятия проводиться, в каком формате», — сказала Авдонина.

Пока РПН не рекомендовал приглашать посторонних лиц.

Ранее в Минобрнауки РТ сообщили, что в Татарстане не планируется отмена новогодних елок. Президентская елка в Татарстане состоится с некоторыми ограничениями — будет ограничено количество гостей и введен обязательный масочный режим. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проработать жесткий регламент соблюдения мер предосторожности по утренникам.