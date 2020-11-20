Мишустин анонсировал запуск в Татарстане пилотного проекта по определению нуждающихся семей
До конца года в Татарстане и Нижегородской области запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей на основе данных государственных информационных систем и оказания им адресной поддержки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Пилот» предполагается реализовать в три этапа, отметил Мишустин: «Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах».
На завершающем этапе будет проведен анализ всех сведений, выработка предложений по оценке нуждаемости и построению системы адресной поддержки. «Все это нужно обсудить и сделать удобным для людей, чтобы эти идеи сделали адресную социальную помощь доступнее. Надеюсь, мы с этими задачами справимся», — заявил Мишустин.
Ранее сообщалось, что малообеспеченные семьи, имеющие детей от трех до семи лет, получат дополнительные выплаты. На эти цели кабмин России дополнительно выделит почти 62 млрд рублей.Общество Татарстан
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