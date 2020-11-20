В Татарстане умер педагог, духовный наставник и автор книг по исламу Джагфар хазрат Мубарак

Сегодня утром умер известный проповедник, наставник, преподаватель Казанского высшего мусульманского медресе им. 1000-летия принятия ислама Джагфар хазрат Мубарак.

Соболезнования в связи с его смертью выразил муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин.

«Хазрат посвятил много лет своей жизни служению на пути ислама и выпустил в свет свыше 60 трудов. Более того, он открыл для сегодняшнего читателя труды дореволюционных татарских богословов, переведя их тексты со старотатарского на кириллицу. Долгое время Джагфар хазрат работал в Казанском высшем мусульманском медресе имени 1000-летия принятия ислама. Здесь он воспитал многих муфтиев, религиозных деятелей, имамов», — говорится в сообщении пресс-службы ДУМ РТ.



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Татьяна Леухина