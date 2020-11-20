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Роспотребнадзор по Татарстану приостановил личный прием граждан

09:51, 20.11.2020 1
Роспотребнадзор по Татарстану приостановил личный прием граждан
Фото: realnoevremya.ru

Управление Роспотребнадзора по Татарстану приостановило личный прием граждан в учреждении, о чем объявило на своем сайте. Такая мера принята из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, а также во избежание распространения коронавируса.

Теперь ведомство принимает обращения от граждан только в письменном и электронном виде. Кроме того, в Управление можно и позвонить.

Ранее в Конституционном суде Татарстана также приостановили личный прием граждан. Решение принято в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся в здании суда, и предупреждения распространения коронавируса.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Ничего не понимаю, в вузах «наиболее безопасно» при соблюдении профилактики, а в Роспотребнадзоре опасно... антисептиков и масок, видно, нет...
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