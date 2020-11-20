Роспотребнадзор по Татарстану начал проверки вузов и уже выявил нарушения

Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало проверку соблюдения «антикоронавирусных» требований в вузах. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

Пока специалисты проверили 11 вузов и четыре филиала в Набережных Челнах и Нижнекамске. Всего выявили пять вузов-нарушителей, Авдонина не стала называть их.

Среди нарушений — отсутствие антисептиков и входного фильтра.

Также Авдонина обратила внимание на нарушения со стороны студентов, которые садятся группами, «на Камчатке», без масок.

«Это к вопросу «Давайте все уйдем на «дистант». Нет, давайте мы сначала все меры профилактики, которые есть, будем соблюдать, а потом уже посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Роспотребнадзору жестко контролировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора в вузах.