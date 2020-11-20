Рособрнадзор из-за коронавируса перенес сроки написания итогового сочинения для 11-х классов

В связи с распространением коронавируса Рособрнадзор принял решение перенести итоговое сочинение в 11-х классах на весну следующего года. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

«Решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании оперативного штаба», — сообщается на сайте ведомства.

Рособрнадзор также внес корректировки в формат проведения итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов. Оно может пройти дистанционно, но в сроки, установленные ранее (10 февраля 2021 года, и резервные дни — 10 марта и 17 мая 2021 года). Решение о формате собеседования будут принимать власти регионов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что итоговое сочинения для учеников 11-х классов должно было пройти 2 декабря 2020 года.

О том, что в России из-за эпидемической ситуации могут перенести итоговое сочинение, по которому школьники допускаются к ЕГЭ, стало известно на прошлой неделе.

Татьяна Демина