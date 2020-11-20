Путин напомнил о предложении создать «зеленые коридоры» на период пандемии

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС, напомнил о предложении создать «зеленые коридоры», свободные от ограничений и санкций, для поставок продовольствия и медикаментов.

«Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы не только облегчению гуманитарной ситуации в мире, но и развитию глобальной торговли», — сказал глава государства.



Отметим, что Путин не раз привлекал внимание к предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией.



Ранее Владимир Путин заявил, что из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек.



Ольга Плешкова