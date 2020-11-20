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В Лаишевском районе РТ эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве

11:27, 20.11.2020 1
В Лаишевском районе РТ эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве
Фото: скриншот instagram.com/usady116

В селе Столбище Лаишевского района РТ эвакуировали учеников и сотрудников школы. Причиной, по словам очевидцев, стало сообщение о заложенном в учреждении взрывном устройстве.

«В столбищенскую школу позвонили и сказали, что заложена бомба», — сообщили пользователи в соцсети. Школьников и учителей развезли по домам на автобусах.

Очевидцы происшествия сообщили, что у школы работают полиция и спецслужбы, в частности кинологии.

В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что делом занимаются правоохранительные органы.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    какой то двойшник звонил и сорвал контрольную наверное.
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