В Лаишевском районе РТ эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве

В селе Столбище Лаишевского района РТ эвакуировали учеников и сотрудников школы. Причиной, по словам очевидцев, стало сообщение о заложенном в учреждении взрывном устройстве.



«В столбищенскую школу позвонили и сказали, что заложена бомба», — сообщили пользователи в соцсети. Школьников и учителей развезли по домам на автобусах.

Очевидцы происшествия сообщили, что у школы работают полиция и спецслужбы, в частности кинологии.



В Минобрнауки РТ «Реальному времени» сообщили, что делом занимаются правоохранительные органы.