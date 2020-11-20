Казань оказалась в списке городов, где риск заразиться COVID-19 ниже среднего

Казань вошла в список городов России, где риск заразиться коронавирусом ниже среднего, говорится в исследовании «СберИндекса».



Также низкая вероятность заразиться COVID-19 в Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге. Безопасными с точки зрения эпидемиологии аналитики считают Москву, Краснодар и Нижний Новгород.



Наиболее высокая вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов наблюдается в Перми и Воронеже. Там риск «подцепить» инфекцию на 15% выше, чем в среднем по стране. Следом идут Иркутск и Новосибирск: вероятность заболевания коронавирусом там выше на 7%, приводит данные РБК.

Фото: kzn.ru

Исследование проводилось с помощью сервиса симптом-чекер — системы проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19.



За минувшие сутки в России выявили 24 318 случаев коронавируса, что стало новым «рекордом». В Татарстане подтвердилось 67 новых случаев COVID-19.



Татьяна Леухина