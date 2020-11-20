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Казань оказалась в списке городов, где риск заразиться COVID-19 ниже среднего

14:36, 20.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Казань оказалась в списке городов, где риск заразиться COVID-19 ниже среднего
Фото: mos.ru

Казань вошла в список городов России, где риск заразиться коронавирусом ниже среднего, говорится в исследовании «СберИндекса».

Также низкая вероятность заразиться COVID-19 в Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге. Безопасными с точки зрения эпидемиологии аналитики считают Москву, Краснодар и Нижний Новгород.

Наиболее высокая вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов наблюдается в Перми и Воронеже. Там риск «подцепить» инфекцию на 15% выше, чем в среднем по стране. Следом идут Иркутск и Новосибирск: вероятность заболевания коронавирусом там выше на 7%, приводит данные РБК.

Фото: kzn.ru

Исследование проводилось с помощью сервиса симптом-чекер — системы проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19.

За минувшие сутки в России выявили 24 318 случаев коронавируса, что стало новым «рекордом». В Татарстане подтвердилось 67 новых случаев COVID-19.

Татьяна Леухина
АналитикаОбществоМедицина Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Враньё, в Татарстане не чуть не меньше заразивщих просто не ложат в больницу людей отправляют лечиться домой а лекарств хрен найдёшь......
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  • Анонимно 20 ноя
    риск поймать вирус есть у каждого, не зависимо от того, какие данные показало исследование. беречь нужно себя и заботиться об окружающих.
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  • Анонимно 20 ноя
    Ага, намеренно занижая показатели.... Что уж не написали, что Татарстан единственный регион где никто не болел ковид?
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