Путин: из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек

Глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По мнению главы государства, за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек:

«По прогнозам, глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4 процента, а суммарный ВВП экономик АТЭС сократится на 2,5 процента. У нас, в России, тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9 процента. Показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов. Происходит эскалация экономических противоречий между ведущими игроками на рынке», — сказал Путин.



Фото: kremlin.ru



Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.



Ольга Плешкова