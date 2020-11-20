В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать автомобилистов за превышение скорости даже на один километр в час.

«Важно ловить лихачей. Но стоит понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, уже становится нарушителем ПДД», — считает депутат.

«Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права. В целом здесь вопрос, конечно, о культуре нашего общества и соблюдении законов и правил. Конечно, самым большим фактором во всех ДТП является прежде всего превышение скорости. Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах», — передает слова Васильева агентство «Москва».

По мнению депутата, злостный нарушитель — не тот, кто забыл или не оплатил большой штраф, а тот, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим.



Сейчас автомобилистов штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час.

Ранее опрос показал, что 59% татарстанцев поддержали введение новой штрафной системы за нарушение ПДД.



Татьяна Леухина