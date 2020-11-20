«Избежать языка ненависти»: митрополит Феофан ушел в день рождения патриарха

Фото: Максим Платонов

Причиной смерти называют COVID-19

О смерти главы Татарстанской митрополии Феофана (в миру — Иван Ашурков) стало известно сегодня утром. Информацию об этом на своих официальных ресурсах подтвердила Казанская епархия.

«Архипастыри, клирики и паства Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной приснопамятного владыки Феофана», — говорится в сообщении. Феофан ушел из жизни в возрасте 73 лет.

Соболезнования по поводу смерти митрополита уже выразил президент Татарстана Рустам Минниханов. В пресс-службе президента сообщили, что Минниханов распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита. Соболезнования также выразил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

О причинах смерти Феофана официально не сообщается, хотя в СМИ сегодня фигурирует информация о заражении митрополита COVID-19. Такая информация также содержится в телеграм-канале рабочей группы по коронавирусу при патриархе Московском и всея Руси — там говорится, что Феофан умер от осложнений, вызванных COVID-19.

На II сессии XXIII Елисаветинско-Сергиевских чтений. 2 ноября 2020 года. Фото: Максим Платонов

До последнего времени не сообщалось и о каких-либо заболеваниях у митрополита — в начале ноября он появлялся на публике на Елисаветинско-Сергиевских чтениях, а на минувшей неделе выступал в СМИ с комментариями по различным темам. Более того, сегодня утром Татарстанская митрополия опубликовала поздравление от лица Феофана в адрес патриарха Кирилла, у которого сегодня день рождения.

Как Феофан укреплял в Татарстане дружбу между нациями и конфессиями

Феофан был назначен митрополитом Казанским и Татарстанским в июле 2015 года, сменив на этом посту митрополита Анастасия. С первых дней Феофан взял курс на укрепление межнационального и межконфессионального добрососедства: на одной из первых пресс-конференций Феофан рассказывал, что сам читает Коран, чтобы лучше узнать и понять

Уже через несколько месяцев слова о межконфессиональной дружбе обрели плоть: стало известно, что в Татарстане одновременно запускаются два проекта — по строительству Болгарской исламской академии и восстановлению собора Казанской иконы Божией Матери — силами фонда «Возрождение». Сам Феофан называл обе эти задачи приоритетными. Он также побывал на церемониях закладки и на церемонии открытия Болгарской исламской академии. Впрочем, Феофан в целом был частым гостем на мероприятиях татарстанской уммы.

«Татарстан — это птица, у которой два крыла: православие и ислам», — так говорил митрополит о соседстве двух конфессий в республике.

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на открытии выставки икон «Казанская в судьбах России», приуроченной к 10-летию возвращения Казанской иконы Божией Матери в РФ. 20 июля 2015 года. Фото: Роман Хасаев

О большом его вкладе в укрепление мира и содружества сегодня высказался и глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин, выражая соболезнования в связи со смертью Феофана.

— Имамы Республики Татарстан также потрясены кончиной владыки, поскольку невозможно переоценить его вклад в укрепление межконфессионального согласия и мира в нашем обществе, — сказал Камиль хазрат «Реальному времени». — Его выступления и призывы сближали народы Татарстана!

Муфтий добавил, что митрополит снискал авторитет у широкой общественности республики своей невероятной энергией, открытостью, настойчивостью в достижении поставленных целей и огромным опытом работы. По словам мусульманского священнослужителя, митрополит был человеком блестящего ума, с богатым духовным миром, отзывчивым и милосердным.



Также Феофан поддерживал изучение татарского языка в учебных заведениях РТ. «Конечно, надо знать татарский язык, если мы живем здесь вместе и постоянно общаемся», — заявлял он в 2017 году на фоне противостояний по вопросу обязательного изучения татарского в школах республики.

— Нам, самое главное, чего надо избежать, так это языка ненависти. Самое главное, что у нас есть на сегодня в Татарстане, — это мир и согласие. Вот этот язык должен быть у нас самым главным, а все остальные вещи, они должны решаться в диалоге, спокойно применительно к тому, что нам позволяет законодательство. Общественное согласие — это наиболее важное, что у нас есть, и сохранить его — задача не только у нас, но и во всей стране, — говорил он на Форуме православной общественности в Татарстане.

При Феофане вновь поднялся вопрос о возрождении Казанской духовной академии. Фото tatarstan-mitropolia.ru

Параллельно с этим при Феофане вновь поднялся вопрос о возрождении Казанской духовной академии. Добавим, что в закладке фундамента собора Казанской иконы Божией Матери участвовал патриарх Кирилл — при Феофане Татарстанская митрополия удостоилась визита главы РПЦ. Ожидалось, что Феофан сам станет настоятелем Казанского собора.

Еще одним успехом Феофана на посту можно считать новость о запуске православного «Радио «Вера» — Казань» — об этом стало известно в апреле 2019 года. Впрочем, пока запуск официально так и не состоялся (хотя в Альметьевске радио присутствует уже не первый год).

Как развивалась карьера Феофана в церкви

Митрополит Феофан родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области в рабочей семье. Храм он начал посещать во время срочной службы в армии после технического училища, после службы он два года нес послушание, а в 1970 году поступил во второй класс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году и был зачислен в Московскую духовную академию. В интервью нашему изданию Феофан рассказывал, что поступление в семинарию далось ему нелегко — из-за противодействия КГБ.

После семинарии Феофан стал послушником в братстве Троице-Сергиевой лавры, там же он был пострижен в монашество.

В годы служения в Русской духовной миссии в Иерусалиме. 1977—1988 годы. Фото: tatmitropolia.ru

С 1977 года, после окончания Московской духовной академии, дальнейшая карьера Феофана в структуре церкви была связана по большей части с зарубежными миссиями. Так, он в течение пяти с лишним лет работал в Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1984—1987 годах он нес послушание в качестве секретаря экзархата Центральной и Южной Америки, а позже, с 1989 по 1993 год, был экзархом патриарха Московского при патриархе Александрийском и всея Африки (Египет).

Также Феофан занимал ряд должностей уже в Московском патриархате. Во время противостояния в 1993 году в Москве активно участвовал в переговорах конфликтующих сторон. Неоднократно лично проводил переговоры в Доме Советов с вице-президентом РФ Александром Руцким, председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым и другими участниками событий.

Феофан побывал в центре и других резонансных событий в истории России. Так, при штурме школы в Беслане во время захвата заложников лично выносил из школы раненых детей. Также он побывал в Южной Осетии во время вооруженного конфликта в 2008 году.

В Беслане во время захвата заложников. Фото: tatmitropolia.ru

В 2000 году Феофан официально стал епископом, чуть ранее он встал во главе Магаданской и Синегорской кафедры (позже — епархии). За свою карьеру Феофан возглавлял кафедры и епархии в разных уголках России, от Дальнего Востока до Ставропольского края. До назначения в Татарстан в 2015 году он руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область).

СМИ отмечали, что на местах Феофану неизменно удавалось выстроить отношения с местной властью и представителями других конфессий, кроме того, при нем активизировалась работа по возвращению церкви исторически принадлежавших ей зданий, а также по реконструкции храмов.

Также Феофан руководил и духовными учебными заведениями — так, в 2003 году он возглавлял Ставропольскую духовную семинарию, в 2010 году — Владикавказское духовное училище, а в 2015 году, с приходом в Татарстан, стал ректором Казанской духовной семинарии.

Александр Артемьев